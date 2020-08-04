Президент Беларуси Александр Лукашенко во время ежегодного обращения к беларусам и Нацсобранию отреагировал на вагнеровцев в Минске

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на белорусские СМИ.

В частности, белорусский лидер пригрозил России из-за переброски отряда наемников из ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

"Очень опасный и сильный сигнал и всё это вранье про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию. Эти люди дали показания и были направлены специально в Беларусь, команда была – ждать. Билеты, купленные на Стамбул, – легенда. Граница закрыта российская. Если будут попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси, то до Владивостока будет тяжело, – заявил Лукашенко.

По его словам, версия с транзитом наемников через территорию Беларуси – ложь.

"Я плохой, может быть, географ, не понимаю, зачем в Африку лететь через Северный полюс. Зачем через Беларусь? Не слушайте этого вранья. Они рассказали все… Прекратите врать. Вы же уже опозорились. Сначала Стамбул, потом Венесуэла… Не подбрасывайте здесь ядерное оружие", – добавил Лукашенко.

Politeka писала о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия была, есть и будет ближайшим союзником Беларуси.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", – сказал он.

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