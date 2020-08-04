Россия была, есть и будет ближайшим союзником Беларуси

Об этом в послании белорусскому народу и Нацсобранию заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует Politeka, ссылаясь на БЕЛТА.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", – сказал он.

Также белорусский лидер выразил мнение, что отношения Беларусь готова строить и с Китаем, и с США и с Западом.

"Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем и, если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам", – сказал политик.

Кроме того, Лукашенко считает, что Россия и ЕС, а также США и Китай претендуют на главенствующие роли в мире, уточняет РИА Новости.

"Жесткое противостояние по всем фронтам развернулось между крупнейшими экономиками мира: США, которые на протяжении десятилетий фактически являлись единоличным мировым лидером, и Китаем, который ворвался в мировую элиту и выступает за реальную многополярность. В стороне от этих вопросов не остались Россия и Европейский союз, также претендующие на главенствующие роли. Трясет всю планету", – добавил Лукашенко.

При этом он считает, что РФ боится потерять Беларусь.

"Ведь кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад стал в последнее время проявлять к нам предметный интерес. Да и Китай рассчитывает на стабильность своего друга", – заявил Лукашенко.

Politeka сообщала, что Кремль в связи с ситуацией в Беларуси сам себя загнал в угол. Такое мнение выразил журналист Матвей Ганапольский. По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал то, что не делал раньше: перенес в публичную плоскость неприглядные моменты отношений России и Беларуси. А Россия, считает Ганапольский, сама себя загнала в угол тем, что не признает наличия у нее частных военных компаний.

Нынешняя ситуация в Беларуси напоминает скандал, произошедший недавно в Чехии. Об этом пишет американская журналистка Ксения Кириллова. Автор напомнила, что скандал этот начался с обвинений Москвы в попытках отравления рицином муниципальных чиновников Праги, а закончился, как сообщалось, анонимным ложным доносом одного дипломата на другого. Нечто подобное, предполагает Кириллова, могло произойти и в Беларуси.

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