Напряженость между Беларусью и Россией после задержания вагнеровцев в некоторой мере играет на руку Украине

Учитывая, что теперь эта страна стягивает войска к границе с РФ, переходя из лагеря союзников страны-агрессора в, как минимум, нейтральный лагерь, вероятность нападения России на Украину с территории Беларуси в северном направлении существенно ослабевает.

Такое мнение на своем телеграмм-канале озвучил известный украинский политолог Алексей Голобуцкий, передает Politeka.net.

При этом, отмечает автор, не стоит ждать, что Лукашенко автоматически станет союзником Украины. Это дает понять тот момент, что Беларусь отказалась даже обсуждать выдачу 28 из 32 вагнеровцев, а в полуторачасовой речи президента соседней страны наше государство выступило как негативный пример. Политик намекнул: «Поддерживайте меня и мой курс, иначе будет как в Украине».

В свою очередь прокремлевские СМИ пишут, что Лукашенко «сам провоцирует украинский сценарий» в смысле вооруженной агрессии РФ и аннексии части территории.

«Реальность этой угрозы и побуждает Лукашенко сейчас активно искать поддержки Запада как предохранителя аннексии», – подчеркнул политолог, дав понять, что Москва сама толкает беларусского лидера на такой шаг..

Ранее мы писали о том, что Лукашенко посоветовал уничтожать боевиков, которые воюют против украинцев. Правда, он от метил, что сначала «надо разобраться».

Также мы сообщали, что во время обращения к своему народу, Лукашенко напомнил, как помог Украине после вторжения РФ.

«В первые месяцы войны в братской Украине мы приютили у себя около 150 тысяч украинских граждан, накормив и обогрев их и их детей», - заявил он.

Напомним, Лукашенко умыл Путина с его вагнеровцами в Беларуси: "Разыгрывают солсберецких...".

Как сообщала Politeka, у Беларуси появился шанс на успех.

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в адрес Кремля.