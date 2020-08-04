В Беларуси мужчин в возрасте до 35 лет призывают на 25-дневную мобилизацию

Об этом в своем телеграмм-канале написал военный корреспондент Семен Пегов, передает Politeka.net.

«Повестки от военкоматов получают, в частности, жители приграничной с Россией Витебской области. Военкоматы оповещают об этом мужчин в возрасте до 35 лет, ранее проходивших службу в рядах ВС РБ, рассылая повестки и обзванивая отдельных граждан лично. Они должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах», – говорится в сообщении.

При этом, ссылаясь на источники в белорусских силовых структурах, автор добавил, что призывников собираются отправить на сборы в те части, где они ранее служили.

«Развернута ли мобилизация исключительно в приграничных с РФ регионах РБ или по всей республики - пока что остаётся под вопросом», – отметил Пегов.

Ранее мы рассказывали о том, что военнослужащие Беларуси передислоцируются к границе с Россией. Кроме того, по информации СМИ, в Минск зашли колонны военной техники, а также - водометы и автозаки.

«В период с 29 июля по 3 августа в Минск и ряд областных центров по всей стране начали стягиваться дополнительные силы армии и внутренних войск. Очевидцы рассказывают о колоннах армейских грузовиков и автобусов, которые в сопровождении милицейских машин въезжают в Минск. В составе колонн замечены машины, оснащенные водометами, и автозаки», – сообщает пресса.

Мы также писали о том, что белорусский политик Анатолий Лебедько озвучил мнение, что президент РФ Владимир Путин затаил обиду на главу Беларуси Александра Лукашенко и собирается ему мстить.

По его словам, ситуация между Лукашенко и Путиным накалилась из-за желания второго "поглотить" Беларусь.

"Сейчас Путин обижен на Лукашенко, потому как, когда Путин думал про транзит власти, для него самым симпатичным сценарием было поглощение Беларуси", – отметил политик.

Напомним, Лукашенко умыл Путина с его вагнеровцами в Беларуси: "Разыгрывают солсберецких...".

Как сообщала Politeka, у Беларуси появился шанс на успех.

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в адрес Кремля.