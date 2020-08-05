Политолог и журналист Юрий Романенко предложил решить проблему Донбасса на примере Хорватии
Как передает Politeka.net, мыслями он поделился на своей страничке в Facebook.
В пример он привел Хорватию, которая сумела подавить аналог "Л/ДНР" за короткий срок.
"В 1995 году 4 августа Хорватия начала операцию «Буря» в ходе которой в течение недели была сломлена Сербская Краина. Маленькая Хорватия выставила 150 тысячную армию, чтобы решительно закрыть своё ОРДЛО. Хорватии понадобилось на это три года", - отметил журналист.
По его словам, совсем противоположная ситуация сейчас происходит в Украине.
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"В Украине седьмой год только болтают о том, как будут решать проблему. Хотя правильнее сказать, что болтают 29 лет, поскольку ни одна из базовых проблем Украины за это время решена не была. Поэтому Украине понадобится наша «Буря». Не в плане ОРДЛо, а в плане радикальной модернизации этого курятника", - заключил Романенко.
Ранее мы сообщали, первый президент Украины и глава ТКГ в Минске, Леонид Кравчук, заявил о готовности вести переговоры с ОРДЛО.
По его словам, нужно искать пути решения конфликта на Донбассе.
Политик уточнил, что речь идет не о прямых переговорах.
"Есть там люди, которые не завязаны, скажем, чисто на политических вопросах, возможно, есть ученые, возможно, есть другие - и с той, и с нашей стороны начать говорить на этом уровне", - пояснил Кравчук.
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