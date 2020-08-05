70-летний экс-президент Виктор Янукович даже через шесть лет после побега с Украині побаивается за свою жизнь

Поэтому перед каждым выходом в публичные места он прибегает к помощи грима. Об этом в эфире канала Newsone рассказал бывший нардеп и иэкс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин.

По словам политика, во время отдыха он встретил россиянина, который работает в системе государственной власти в РФ на очень высокой должности.

«И он мне рассказал, что, опасаясь за свою жизнь, причем как со стороны недругов, так и со стороны, наверное, бывших друзей, уже там, в Российской Федерации, Виктор Федорович для того, чтобы посещать публичные места, пользуется самыми современными разработками для того, чтобы гримироваться до неузнаваемости. Фактически, до такой степени, чтобы находясь рядом, в двух-трех метрах, человек, который его очень хорошо знает, его не узнал», – поделился Добкин в студии.

Он признался, что лично не видел «видоизмененного» Януковича, однако у него есть все основания верить информатору.

Что же касается последней встречи с бывшим президентом, то, как припомнил политик, она была 22 февраля 2014 года.

Возращаясь к рассказу о гриме Януковича, он добавил:

«Мне кажется, что эта вещь может быть на самом деле. Из последних воспоминаний о Викторе Федоровиче мне это чаще всего приходит на ум».

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