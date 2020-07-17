Стало известно, как сложилась судьба студента, который кинул яйцо в бывшего президента Украины Виктора Януковича

Инцидент с хулиганством студента произошел еще во время предвыборной гонки в 2004 году, сообщает Politeka.net. Тогда молодой Дмитрий Романюк бросил яйцо в действующего премьер-министра Виктора Януковича, который также был кандидатом в президенты Украины.

Стало известно, что Дмитрий Романюк спустя 16 лет стал работать на государственном предприятии. Он занял должность в управлении Укрзализныци, которое отвечает за отношения с органами государственной власти. Об этом сообщил глава правления "УЗ" Иван Юрик.

Стоит отметить, что Дмитрий Романюк является кандидатом экономических наук с двумя высшими образованиями. С октября прошлого года он находился на должности замглавы Ивано-Франковской ОГА, а до этого работал в частных структурах, и в Офисе привлечения и поддержки инвестиций UkraineInvest.

Напомним, российский писатель Виктор Шендерович высказался о будущем президента РФ Владимира Путина. По его мнению, Путин не сможет бежать из страны, если у него начнутся проблемы, как это сделал в феврале 2014 года тогдашний украинский лидер Виктор Янукович, потому что у него нет союзников.

"Он не сбежит, как Янукович. Ведь разница между Януковичем и Путиным довольно существенная. Старшего брата нет. Он сам старший брат — Путин, я имею в виду", - заявил Шендерович.

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