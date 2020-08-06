Общественный деятель Андрей Пальчевский предложил посвятить картину бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Как сообщает Politeka.net, 6 августа суд снял арест с имущества экс-главы государства. Андрей Пальчевский креативно прокомментировал сложившуюся ситуацию в своем видеообращении в социальной сети "Фейсбук" (чтобы посмотреть, скрольте до конца).
Общественный деятель напомнил, что действующий президент Владимир Зеленский и его команда во время предвыборной гонки обещали посадки коррупционеров. Андрей Пальчевский также рассказал об альтернативном "наказании" для Петра Порошенко.
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"Только что прочитал, что суд отменил арест картин Порошенко. Предлагаю художникам написать картину: суд отменяет картину Порошенко и выплачивает ему еще несколько миллиардов, которые он не успел доворовать. Кстати, вопрос сегодняшней власти: вы же обещали кого-то посадить. Мы не кровожадные, так что ждем картины хотя бы", - подытожил Андрей Пальчевский.
В конце мая разразился скандал с Петром Порошенко и сотрудниками Государственного бюро расследований. Так бывшего президента вызвали на допрос, чтобы тот дал показания о картинах, якобы, вывезенных из Украины. Лидер партии "Европейская солидарность" не явился по вызову правоохранителей, а выставил предметы искусства в киевском музее Гончара. Сотрудники ГБР потребовали впустить их в помещение, а затем ворвались и вручили семейству Порошенко повестки.
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