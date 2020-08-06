Общественный деятель Андрей Пальчевский предложил посвятить картину бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Как сообщает Politeka.net, 6 августа суд снял арест с имущества экс-главы государства. Андрей Пальчевский креативно прокомментировал сложившуюся ситуацию в своем видеообращении в социальной сети "Фейсбук" (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

Общественный деятель напомнил, что действующий президент Владимир Зеленский и его команда во время предвыборной гонки обещали посадки коррупционеров. Андрей Пальчевский также рассказал об альтернативном "наказании" для Петра Порошенко.

"Только что прочитал, что суд отменил арест картин Порошенко. Предлагаю художникам написать картину: суд отменяет картину Порошенко и выплачивает ему еще несколько миллиардов, которые он не успел доворовать. Кстати, вопрос сегодняшней власти: вы же обещали кого-то посадить. Мы не кровожадные, так что ждем картины хотя бы", - подытожил Андрей Пальчевский.

и президентство верните(((( Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 6. August 2020

В конце мая разразился скандал с Петром Порошенко и сотрудниками Государственного бюро расследований. Так бывшего президента вызвали на допрос, чтобы тот дал показания о картинах, якобы, вывезенных из Украины. Лидер партии "Европейская солидарность" не явился по вызову правоохранителей, а выставил предметы искусства в киевском музее Гончара. Сотрудники ГБР потребовали впустить их в помещение, а затем ворвались и вручили семейству Порошенко повестки.

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