Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем отношении к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину

Политик дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором неизбежно была поднята тема Украины и России. В частности, Лукашенко рассказал, как на самом деле относится к президентам соседних государств.

В частности, президент Беларуси признался, что очень тепло относится к Зеленскому. Он рассказал, что украинских президент нередко смешит его при встречах.

«Такое ляпнет, в хорошем смысле этого слова, что можно умереть со смеху», - рассказал Лукашенко.

На вопрос о том, может ли Зеленский внезапно сказать «до свидания» и уйти со встречи раньше времени, политик ответил:

«Володя может, он может. Он по характеру такой. Хотя он умница и, думаю, не сделает этого. Но думаю может».

В то же время он признался, что чувствует жалость к своему украинскому коллеге.

«Володя хороший, но мне его жаль», - заявил Лукашенко.

Он также поделился мыслями и о президенте РФ. В частности, он вспомнил, как Путин еще в начале своей карьеры был всего лишь «воспитанным сотрудником КГБ», однако позже стал «маститым руководителем».

«Ельцин жалел, что выбрал в преемники Путина», - добавил Лукашенко.

Он также заявил, что Путин не останется президентом РФ до 2036 года, а вместо этого постарается назначить преемника до этого времени.

«Никогда не будет Путин президентом до 2036 года, я вам 100% гарантирую, все зависит об обстановки и лучше она не будет», - уверен президент Беларуси.

Отметим, что это интервью Лукашенко дал накануне президентских выборов в Беларуси, которые пройдут 9 августа.

Напомним, Лукашенко после подлости от РФ заявил о готовности к конфликту: "Мы сделали выводы".

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