Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать новую инфраструктуру импорта нефти и газа

Таким образом, он подготавливается к "войне" с РФ, утверждают в издании "Диалог".

В своем заявлении он не упомянул Россию, но дал понят, кто может оказать "политическое энергодавление" на Беларусь.

"Мы сделали выводы и уже реализуем стратегию, чтобы влияние таких факторов было минимальным. Новая инфраструктура поставок нефти и газа, диверсификация кредитного портфеля и экспортных потоков", - заявил он.

Лукашенко также отметил, что Беларусь за годы торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов, потеряла $9,5 млрд.

Ранее в обращении к белорусскому народу он отметил, что РФ "напрасно променяла братские отношения на партнерские".

Также мы сообщали, что журналист Матвей Ганапольский озвучил мнение, согласно которому, Кремль в связи с ситуацией в Беларуси сам себя загнал в угол.

По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал то, что не делал раньше: перенес в публичную плоскость неприглядные моменты отношений России и Беларуси. А Россия, считает Ганапольский, сама себя загнала в угол тем, что не признает наличия у нее частных военных компаний.

В последнее время растет политическое напряжение между Беларусью и Россией. Недавно Александр Лукашенко получил от Кремля большую скидку на нефть, но при этом не упустил шанс насолить россиянам.

Он закупил нефтепродукты в Норвегии и Саудовской Аравии, с которой у России начался серьезный торговый конфликт. Таким образом, Лукашенко сорвал поставки российской нефти в тот момент, когда они как никогда нужны РФ. Вдобавок, Беларусь пытается выбить скидку на газ, стоимость которого продолжает падать.