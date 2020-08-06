Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать новую инфраструктуру импорта нефти и газа
Таким образом, он подготавливается к "войне" с РФ, утверждают в издании "Диалог".
В своем заявлении он не упомянул Россию, но дал понят, кто может оказать "политическое энергодавление" на Беларусь.
"Мы сделали выводы и уже реализуем стратегию, чтобы влияние таких факторов было минимальным. Новая инфраструктура поставок нефти и газа, диверсификация кредитного портфеля и экспортных потоков", - заявил он.
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Лукашенко также отметил, что Беларусь за годы торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов, потеряла $9,5 млрд.
Ранее в обращении к белорусскому народу он отметил, что РФ "напрасно променяла братские отношения на партнерские".
Также мы сообщали, что журналист Матвей Ганапольский озвучил мнение, согласно которому, Кремль в связи с ситуацией в Беларуси сам себя загнал в угол.
По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко сделал то, что не делал раньше: перенес в публичную плоскость неприглядные моменты отношений России и Беларуси. А Россия, считает Ганапольский, сама себя загнала в угол тем, что не признает наличия у нее частных военных компаний.
В последнее время растет политическое напряжение между Беларусью и Россией. Недавно Александр Лукашенко получил от Кремля большую скидку на нефть, но при этом не упустил шанс насолить россиянам.
Он закупил нефтепродукты в Норвегии и Саудовской Аравии, с которой у России начался серьезный торговый конфликт. Таким образом, Лукашенко сорвал поставки российской нефти в тот момент, когда они как никогда нужны РФ. Вдобавок, Беларусь пытается выбить скидку на газ, стоимость которого продолжает падать.
Напомним, мрачный Лукашенко засветился со своим молодым преемником.
Как сообщала Politeka, обиженный Лукашенко разозлился и тут же поплатился за свои слова.
Также Politeka писала, что Лукашенко нашел себе сразу двух женщин-фавориток, появились фото.