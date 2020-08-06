Президент Беларуси Александр Лукашенко откровенно рассказал о том, кто виноват в аннексии украинского Крыма Россией

Так, в новом интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону белорусский президент признался, что считает, что Крым россиянам сдала именно украинская власть.

«Я знаю, Крым могло сдать только руководство страны. Ну, а как иначе», - заявил политик.

Он также заявил, что в случае сопротивления россияне не начали бы стрелять в Крыму.

Кроме того, Лукашенко заявил, что сам бы он не стал сдавать полуостров без боя.

«Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!», - заявил он.

В то же время он добавил, что не стал бы открывать огонь первым, назвав такую стратегию глупостью.

Президент Беларуси считает, что в 2014 году Украине нужно было действовать решительно и жестко, чтобы не допустить захвата Крыма.

«Если бы вы заняли жесткую позицию - никакой бы стрельбы не было... Но они высадились и пошли к перешейку через Симферополь. Под ваши аплодисменты. Они окружили несколько ваших баз - а вы даже не повылазили из этих баз. Вы как сидели там спали, так и спали», - возмутился Лукашенко действиями украинцев.

Он также раскритиковал тогдашнего и.о. президента Александра Турчинова.

«Он кто - наймит Запада или руководитель страны? Разве так защищают свою землю?.. Я себя бы так не повел», - добавил президент.

Напомним, Лукашенко переборщил с откровенностью и выдал все, что думает о Зеленском и Путине: «Мне его жаль».

Как сообщала Politeka, Лукашенко после подлости от РФ заявил о готовности к конфликту.

Также Politeka писала, что Лукашенко получил мощный инструмент против Путина: "Кремль перед выбором…".