Президент Беларуси Александр Лукашенко откровенно рассказал о том, кто виноват в аннексии украинского Крыма Россией
Так, в новом интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону белорусский президент признался, что считает, что Крым россиянам сдала именно украинская власть.
«Я знаю, Крым могло сдать только руководство страны. Ну, а как иначе», - заявил политик.
Он также заявил, что в случае сопротивления россияне не начали бы стрелять в Крыму.
Кроме того, Лукашенко заявил, что сам бы он не стал сдавать полуостров без боя.
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания, Кароль не оценила: «Должен двигаться дальше»
Высокие баллы ЗНО-2020 не помогут, мечты на поступление рухнули в последний момент: "Более 30% абитуриентов..."
Лорак и Брежнева в слишком откровенных нарядах посветили грудью в ресторане: "Из грязи в князи"
На счета Приватбанка украинцам начислят новую компенсацию, кого коснется: "Пять тысяч гривен получат..."
«Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!», - заявил он.
В то же время он добавил, что не стал бы открывать огонь первым, назвав такую стратегию глупостью.
Президент Беларуси считает, что в 2014 году Украине нужно было действовать решительно и жестко, чтобы не допустить захвата Крыма.
«Если бы вы заняли жесткую позицию - никакой бы стрельбы не было... Но они высадились и пошли к перешейку через Симферополь. Под ваши аплодисменты. Они окружили несколько ваших баз - а вы даже не повылазили из этих баз. Вы как сидели там спали, так и спали», - возмутился Лукашенко действиями украинцев.
Он также раскритиковал тогдашнего и.о. президента Александра Турчинова.
«Он кто - наймит Запада или руководитель страны? Разве так защищают свою землю?.. Я себя бы так не повел», - добавил президент.
Напомним, Лукашенко переборщил с откровенностью и выдал все, что думает о Зеленском и Путине: «Мне его жаль».
Как сообщала Politeka, Лукашенко после подлости от РФ заявил о готовности к конфликту.
Также Politeka писала, что Лукашенко получил мощный инструмент против Путина: "Кремль перед выбором…".