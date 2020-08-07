Президенты поговорили по телефону о "вагнеровцах"

Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин уже помирились и "снова братья"

Как сообщает Politeka, об этом написал на своей странице в соцсети украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Лукашенко и Путин уже помирились. Опять братья. Крайней назначили Украину.

Ай да батька", - написал журналист.

Он также сообщил, что в Кремле по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко заявили, вопрос боевиков "Вагнера" будет урегулирован "в духе взаимопонимания".

Как отметил Цимбалюк, об этом изданию УНИАН, где он работает корреспондентом в РФ, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как известно, 7 августа состоялся телефонный разговор Путина с Лукашенко.

В пресс-службе Кремля отметили, что был проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Беларуси 33 российских граждан.

"Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран. Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке", - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, отношения РФ и Беларуси обострились, Лукашенко пошел ва-банк: "после 9 августа...".

Ранее Politeka сообщала, что у Лукашенко "спустили" Соловьева, видео: "гнезда попутал".

Также Politeka писала, что РФ обвинили в задержании "невинных вагнеровцев" Украину: "попытка поссорить с Беларусью".