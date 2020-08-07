Президент Білорусі Олександр Лукашенко використовує бойовиків ПВК" Вагнер " проти РФ
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив військовий експерт Ель Мурід на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, нібито згода передати російських бойовиків Україні - це загроза для РФ.
"Репутаційно передача на Україну навіть частини затриманих вдарить по Кремлю - сумнівів немає. На самих людей, безумовно, всім глибоко плювати", - зазначив він.
Крім того, експерт упевнений, що загострення відносин між Росією і Білоруссю розвивається досить динамічно.
"Пік цього загострення припаде на деякий проміжок після 9 серпня, коли в самій Білорусії можна очікувати різкого погіршення ситуації після оголошення підсумків виборів. Поза всяким сумнівом, що буде оголошено про перемогу Лукашенка", - зазначив він.
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За словами Муріда, позиції Лукашенка ускладнюються і він втрачає можливість для маневру між Заходом і Росією.
"Тому білоруський президент шукає варіанти, як зрівняти становище - і затримані бойовики (швидше за все, вони, дійсно, повинні були транзитом їхати на одну з путінських авантюрних воєн) стають інструментом тиску на Москву. Якщо так-то нікого видавати не будуть, але загроза видачі буде зберігатися до тих пір, поки обстановка не проясниться", - заключив експерт.
Як відомо, про затримання 33 росіян, які перебувають у ПВК "Вагнер", влада Білорусі повідомила 29 липня. Більше 10 з них включені в список українського сайту" Миротворець " як учасники збройного конфлікту на Донбасі на боці проросійських бойовиків.
Президент Володимир Зеленський вже провів переговори зі своїм білоруським колегою про передачу злочинців Україні.
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