Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив створити нову інфраструктуру імпорту нафти і газу

Таким чином, він готується до "війни" з РФ, стверджують у виданні "Діалог".

У своїй заяві він не згадав Росію, але дав зрозуміти, хто може надати "політичний вплив" на Білорусь.

"Ми зробили висновки і вже реалізуємо стратегію, щоб вплив таких факторів був мінімальним. Нова інфраструктура поставок нафти і газу, диверсифікація кредитного портфеля і експортних потоків", - заявив він.

Лукашенко також зазначив, що Білорусь за роки торгових воєн, несправедливих цін і дорогих кредитів, втратила $9,5 млрд.

Раніше у зверненні до білоруського народу він зазначив, що РФ "марно проміняла братські відносини на партнерські".

Також ми повідомляли, що журналіст Матвій Ганапольський озвучив думку, згідно з якою, Кремль у зв'язку з ситуацією в Білорусі сам себе загнав у кут.

За його словами, президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив те, що не робив раніше: переніс у публічну площину непривабливі моменти відносин Росії та Білорусі. А Росія, вважає Ганапольський, сама себе загнала в кут тим, що не визнає наявності у неї приватних військових компаній.

Останнім часом зростає політична напруга між Білоруссю і Росією. Нещодавно Олександр Лукашенко отримав від Кремля велику знижку на нафту, але при цьому не упустив шанс насолити росіянам.

Він закупив нафтопродукти в Норвегії і Саудівській Аравії, з якої у Росії почався Серйозний торговий конфлікт. Таким чином, Лукашенко зірвав постачання російської нафти в той момент, коли вони як ніколи потрібні РФ. До того ж, Білорусь намагається вибити знижку на газ, вартість якого продовжує падати.