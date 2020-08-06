Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив створити нову інфраструктуру імпорту нафти і газу
Таким чином, він готується до "війни" з РФ, стверджують у виданні "Діалог".
У своїй заяві він не згадав Росію, але дав зрозуміти, хто може надати "політичний вплив" на Білорусь.
"Ми зробили висновки і вже реалізуємо стратегію, щоб вплив таких факторів був мінімальним. Нова інфраструктура поставок нафти і газу, диверсифікація кредитного портфеля і експортних потоків", - заявив він.
"Квартал 95" втратив головну зірку після витівки, друг Кошового не витримав: "Зовсім вже..."
Переможниця "Євробачення" Кончіта Вурст оголила груди заради зухвалого фото: "справжня зірка"
Результати ЗНО-2020 стали справжнім ударом, крик душі українців: "Самі винуваті!"
Біда з екс-коханцем Заворотнюк Сергієм Жигуновим: "Шансів вижити не було"
Лукашенко також зазначив, що Білорусь за роки торгових воєн, несправедливих цін і дорогих кредитів, втратила $9,5 млрд.
Раніше у зверненні до білоруського народу він зазначив, що РФ "марно проміняла братські відносини на партнерські".
Також ми повідомляли, що журналіст Матвій Ганапольський озвучив думку, згідно з якою, Кремль у зв'язку з ситуацією в Білорусі сам себе загнав у кут.
За його словами, президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив те, що не робив раніше: переніс у публічну площину непривабливі моменти відносин Росії та Білорусі. А Росія, вважає Ганапольський, сама себе загнала в кут тим, що не визнає наявності у неї приватних військових компаній.
Останнім часом зростає політична напруга між Білоруссю і Росією. Нещодавно Олександр Лукашенко отримав від Кремля велику знижку на нафту, але при цьому не упустив шанс насолити росіянам.
Він закупив нафтопродукти в Норвегії і Саудівській Аравії, з якої у Росії почався Серйозний торговий конфлікт. Таким чином, Лукашенко зірвав постачання російської нафти в той момент, коли вони як ніколи потрібні РФ. До того ж, Білорусь намагається вибити знижку на газ, вартість якого продовжує падати.
Нагадавши, похмурий Лукашенко засвітився зі своїм молодим наступником.
Як повідомляла Politeka, ображений Лукашенко розлютився і тут же поплатився за свої слова.
Також Politeka писала, що Лукашенко знайшов собі відразу двох жінок-фавориток, з'явилися фото.