С террористами можно и нужно вести переговоры

Освобождение территорий во всем мире начинается с переговоров

Об этом в своем блоге для Цензора заявил эксперт по вопросам государственной безопасности, генерал-майор юстиции Василий Вовк, сообщает Politeka.

Генерал напомнил о недавнем захвате заложников в Луцке, во время которого даже президент Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста.

"Во всем мире освобождение территорий, объектов, людей начинается с переговоров с теми, кто их захватил", – убежден Вовк.

Также эксперт считает, что глава государства, который регулярно выезжает в разные регионы Украины, просто обязан посетить Луганск и Донецк.

"Донбасс – территория Украины, это – наши областные центры. Не нужно бояться - это тот шаг, после которого как раз возможна не на словах, а на деле реинтеграция оккупированного Донбасса", – считает Василий Вовк.

И бояться, продолжил генерал-майор, Владимиру Зеленскому не нужно: "здесь либо пан, либо пропал".

Василий Вовк считает, что и Россия, и неподконтрольные Киеву территории Донбасса сделают всё от них зависящее для обеспечения безопасности украинского президента.

"РФ и "ДНР/ЛНР" костями лягут, чтобы ничего не случилось с президентом Украины, поэтому вперед! Это даже не второй срок, это – пожизненное доверие и уважение от украинского народа", – призвал эксперт Владимира Зеленского.

Politeka писала, что у Украины появился шанс вернуть Донбасс. Такое мнение озвучил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

«То есть говорить, что мы совсем отказываемся - нет. Но мы говорим, что максимум, на что мы можем пойти, - на поэтапное решение вопроса. А там - или ишак сдохнет, или султан умрет», – пояснил он.

Подобный план, по мнению военного, может стать шансом на введение миротворцев на оккупированные территории.

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