Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине впервые не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Как передает Politeka.net, данные опубликованы на сайте Специальной мониторинговой миссии организации.



"Впервые с того времени, как миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано нарушений режима прекращения огня", — говорится в отчете.

Отметим, что сбор данных начал осуществляться с 2015 года.

Также с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 251 нарушение режима прекращения огня, но жертв зафиксировано не было.

Напомним, режим полного прекращения огня на Донбассе был объявлен 27 июля.

Также мы сообщали, первый президент Украины и глава ТКГ в Минске, Леонид Кравчук, заявил о готовности вести переговоры с ОРДЛО.

По его словам, нужно искать пути решения конфликта на Донбассе, и уточнил, что речь идет не о прямых переговорах.

Также мы сообщали, что Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник скептически отнесся к перемирию на Донбассе.

По мнению эксперта, для того, чтобы перемирие продолжалось как можно дольше, необходимо учитывать ряд вещей.

В частности, надо восстановить работу СЦКК при участии представителей ВСУ, российских военных, а также представителей ОБСЕ и ОРДЛО. Кроме того, необходимо согласовать план мероприятий политического урегулирования, если перемирие будет успешным. Бортник убежден в том, что работающее политическое урегулирование – лучший механизм остановки вооруженного конфликта, он попросту потеряет смысл.

Напомним, боец ВСУ рассказал, что происходит на передовой после заключения перемирия на Донбассе: "не дай Бог...".

Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.

Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу: "Польза только для...".



