Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине впервые не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Как передает Politeka.net, данные опубликованы на сайте Специальной мониторинговой миссии организации.
"Впервые с того времени, как миссия начала систематический сбор данных, в Донецкой и Луганской областях не зафиксировано нарушений режима прекращения огня", — говорится в отчете.
Отметим, что сбор данных начал осуществляться с 2015 года.
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Также с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 251 нарушение режима прекращения огня, но жертв зафиксировано не было.
Напомним, режим полного прекращения огня на Донбассе был объявлен 27 июля.
Также мы сообщали, первый президент Украины и глава ТКГ в Минске, Леонид Кравчук, заявил о готовности вести переговоры с ОРДЛО.
По его словам, нужно искать пути решения конфликта на Донбассе, и уточнил, что речь идет не о прямых переговорах.
Также мы сообщали, что Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник скептически отнесся к перемирию на Донбассе.
По мнению эксперта, для того, чтобы перемирие продолжалось как можно дольше, необходимо учитывать ряд вещей.
В частности, надо восстановить работу СЦКК при участии представителей ВСУ, российских военных, а также представителей ОБСЕ и ОРДЛО. Кроме того, необходимо согласовать план мероприятий политического урегулирования, если перемирие будет успешным. Бортник убежден в том, что работающее политическое урегулирование – лучший механизм остановки вооруженного конфликта, он попросту потеряет смысл.
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