Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету Министров в связи со второй волной эпидемии

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Глава государства дал поручение премьеру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным и обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

"Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительства мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала", - отметил президент Украины.

Отметим, что уже четвертый день подряд в Украине фиксируется антирекорд по количеству новых больных на вирус в сутки.

Так, по состоянию на утро субботы, 8 августа, уже официально подтверждено 70 750 случаев заболевания инфекцией. Из них 1489 было выявлено только за минувшие сутки.