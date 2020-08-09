В Беларуси усилились масштабные протесты, которые вспыхнули сразу после закрытия участков для голосования

Об этом сообщает Politeka.

Так, силовики в полном обмундировании срочно выдвинулись в сторону Дворца Спорта, где собралось большое количество протестующих. Часть протестующих отсекли к Немиге.

В районе рынка на Серебрянке на людей нападает ОМОН. Всех задержанных «упаковывают» в автозаки.

В районе Стеллы образовалось большое количество протестующих, которые начали забрасывать автозаки файерами. В ответ на это, полиция решила применить слезоточивый газ. Всего известно о 400 силовиках, но точный подсчет еще продолжается.

Согласно предварительной информации, на подступах к площади Ленина находится около восьми-десяти тысяч человек. Слезоточивый газ не сработал, люди и дальше продолжают сходиться.

Позже стало известно, что один из автозаков силовиков протаранил толпу протестующих на Немиге. Сейчас уточняется информация о возможных жертвах инцидента.

В Дзержинске сотни белорусов вышли к зданию горисполкома. Несколько силовиков пытались припугнуть людей при помощи подъехавшего автозака.

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