В Беларуси усилились масштабные протесты, которые вспыхнули сразу после закрытия участков для голосования
Об этом сообщает Politeka.
Так, силовики в полном обмундировании срочно выдвинулись в сторону Дворца Спорта, где собралось большое количество протестующих. Часть протестующих отсекли к Немиге.
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В районе Стеллы образовалось большое количество протестующих, которые начали забрасывать автозаки файерами. В ответ на это, полиция решила применить слезоточивый газ. Всего известно о 400 силовиках, но точный подсчет еще продолжается.
Согласно предварительной информации, на подступах к площади Ленина находится около восьми-десяти тысяч человек. Слезоточивый газ не сработал, люди и дальше продолжают сходиться.
Позже стало известно, что один из автозаков силовиков протаранил толпу протестующих на Немиге. Сейчас уточняется информация о возможных жертвах инцидента.
В Дзержинске сотни белорусов вышли к зданию горисполкома. Несколько силовиков пытались припугнуть людей при помощи подъехавшего автозака.
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