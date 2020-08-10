В ночь на понедельник, 10 августа, в Беларуси начали появляться все больше результатов подсчета голосов, которые свидетельствуют о победе главной оппонентки Александра Лукашенко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал NEXTA Live.

«У Тихановской даже не выход во второй тур. Это однозначная победа!» - говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно опубликованным протоколам, за Тихановскую проголосовало в несколько раз больше человек, чем за Лукашенко.

«Тихановская выигрывает. И часто с серьёзным перевесом. Цифры озвученные государственными экзит-полами никак не связаны с реальностью», - говорится в тексте сообщения.

Также журналисты уточнили в городе Пинске Берестейской области глава исполнительного комитета вышел на переговоры с протестующими.

«На 26 избирательном участке в д. Копище (Новая Боровая) опубликовали реальный результат — Тихановская набрала 90 %. Народ скандирует членам избирательной комиссии «Спасибо», - подчеркивается в сообщении.

В то же время в сети также начали распространяться кадры того, как беларусы праздную победу Тихановской на выборах. Неизвестные даже внесли правки на странице Беларуси в Википедии, исправив там графу «президент страны».

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