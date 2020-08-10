В Интернете показали видео, как в одном из дворов Минска силовики избивают парня и девушку

При этом отмечается, что парень с девушкой просто сидели на скамейке.

"Силовики избивают людей, крича "Дома сидеть надо было" и "Хотели перемен?", - говорится в сообщении.

NEXTA публикует видео, на котором силовики избивают людей, крича «Дома сидеть надо было» и «Хотели перемен?»



Телеграм-канал утверждает, что парень с девушкой на видео просто сидели на скамейке pic.twitter.com/NQyoATCxVv — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 9, 2020

Также сообщается, что проблемы с интернетом у различных провайдеров наблюдаются по всей Беларуси уже вторые сутки.

В Минске в разных частях города перебои с мобильным интернетом начались в воскресенье около 8 часов утра. Проблемы наблюдаются у клиентов компаний А1, МТС и Life.

Весь день воскресенья мобильный интернет работал нестабильно, а к вечеру полностью отключился. Некоторые точки доступа wi-fi продолжают функционировать, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов.

При этом из-за отсутствия Интернета также осложнена работа онлайн-сервисов такси.

Есть проблемы и в регионах. По сообщениям читателей Sputnik, плохо ловит интернет всех мобильных операторов местами по Минской области. Есть жалобы на качество соединения в областных центрах – Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

Есть затруднения с проводным соединением. Об этом сообщают клиенты компании "Белтелеком".

При этом отмечается, что дозвониться в службу поддержки очень сложно.

Белорусы также сообщают о том, что плохо работают мессенджеры Viber, Telegram и Skype в независимости от того, с мобильного или проводного интернета пытаешься в них зайти. Также есть перебои с работой YouTube.

Напомним, массовые протесты в Беларуси вспыхнули в воскресенье, 9 августа. После закрытия избирательных участков обнародовали данные официального экзитпола. Согласно им, на президентских выборах Александр Лукашенко набирает 79,7%. Однако по данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

В ходе протестов силовики применяют грубую силу и спецсредства к митингующим. Много пострадавших.

Отметим, СМИ сообщили, что Светлана Тихановская и ее соратники готовы к диалогу с действующей властью Беларуси относительно массовых протестов в стране.

Об этом сообщила координатор штаба Тихановской Мария Колесникова

"Мы готовы этому поспособствовать. Если будет возможность диалога, мы готовы вступить в диалог и пытаться предотвратить насилие", - сказала Колесникова.

Напомним, первые результаты выборов в Беларуси: «явка превысила 100%», подробности скандального голосования.

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