А как вы относитесь к монобольшинству "Слуги народа"?

Продюсер Игорь Кондратюк высказался о политической партии "Слуга народа"

Свой комментарий он дал в интервью "Украинской правде".

По словам Кондратюка, некоторые из членов партии могут стать настоящими политиками, но в основном это "набор случайных людей".

"Если говорить о монобольшинстве партии "Слуга народа", то иногда кажется, что это - быстрый набор случайных людей. Некоторые из них, конечно, могут быть политиками, безусловно, и это для них было возможностью. Это для них был социальный лифт, если хотите", - отметил продюсер.

Также он подчеркнул, что "феномен" "Слуги народа" стал возможным только из-за украинцев, которые в это поверили.

"Так что такая партия. Если ты знаешь, после того, как выбрали президентом Зеленского, эта партия не имела никаких ни ячеек, ничего. Было непонятно, как они могут победить в парламенте, когда у них нет никакой политической структуры вообще. Но украинский "мудрый народ" решил, что это может быть", - уверен Кондратюк.

Ранее продюсер озвучил мнение, что если Украина хочет закончить войну на Донбассе, то придется действовать на условиях Кремля.

По его словам, после этого моторизованная бригада из Крыма под российскими флагами пройдет до Мариуполя и украинское достоинство будет растоптано.

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