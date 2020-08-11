Президент Украины Владимир Зеленский - это " небедный человек, который вдруг решил учиться политике"

Как передает Politeka, такое мнение высказал известный украинский продюсер Игорь Кондратюк в интервью "Украинской правде".

Так, отвечая на вопрос об отношении к Зеленскому, Кондратюк отметил, что "это человек, который, до сих пор непонятно почему, стал президентом".

"Это небедный человек, который вдруг решил учиться политике за мои деньги налогоплательщика. Кстати, может уже забил, а может, продолжает учиться. Я надеюсь, что продолжает учиться. Но у меня большой вопрос – почему учиться надо после, а не до? Учиться надо до того, как что-то ты делаешь", - подчеркнул он.

Кондратюк отметил, что телевидению Зеленский научился, играя в КВН в Москве, там, у Маслякова, постепенно развивая свой продакшн.

"И в результате они чему-то научились. Почему здесь надо было сделать, как я называю, туннельный эффект, а потом сесть и начать какие-то азы изучать – не понимаю", - сказал он.

Комментируя состав партии "Слуга народа", Кондратюк заявил, что это "набор случайных людей".

"Если говорить о монобольшинстве партии "Слуга народа", то иногда кажется, что это – быстрый набор случайных людей. Кое-кто из них, конечно, может быть политиком, безусловно, и это для них было возможностью. Это для них был социальный лифт, если хотите", - считает продюсер.

Говоря о том, от чего Кондратюк бы предостерег Зеленского, он ответил, что "от малороссийства его друзей".

"Ему надо навсегда забыть видеть в глазах Путина желание к миру. От малороссийства его друзей. От любых желаний сворачивать реформы, которые такими большими трагическими усилиями начались в стране в 2014-м году", - сказал продюсер.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк резко высказался о примирении РФ и Украины: "Наше достоинство будет растоптано".

Также Politeka сообщала, что певец Павел Зибров не оценил политические амбиции коллег: "Тебе Бог дал петь, а ты...".

Также Politeka писала, что Олег Скрипка рассказал о главном разочаровании украинцев.