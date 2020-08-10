Президент України Владмир Зеленський у зв'язку з подіями в Білорусі виступив зі зверненням до білоруського народу

Текс звернення розміщений на його сторінці в Facebook, передає Politekа.

"Білоруси переживають непрості часи. Вони намагаються визначити вектор свого подальшого розвитку. Очевидно, що далеко не всі в країні згодні з оголошеними попередніми результатами виборів. Будь-яка легітимність виникає виключно з суспільної довіри. Сумніви ж у таких масштабах-це пряма дорога до насильства, до конфлікту, до громадського протесту, наростає. Що ми зараз, на жаль, і спостерігаємо", - акцентував увагу глава держави.

У зв'язку з цим, Зеленський закликав жителів Білорусі до максимальної толерантності, терпимості і відмови від вуличного насильства.

Тільки широкий діалог дозволить забезпечити громадянам Республіки Білорусь вихід з важкої кризової ситуації і чесно обговорити подальші кроки і формати суспільної взаємодії", – переконаний глава держави.

В іншому випадку, попередив Володимир Зеленський, ескалація насильства буде наростати, а це загрожує дуже гіркими наслідками.

"Білорусь у своїх діях повинна максимально дотримуватися загальновизнаних у цивілізованому світі демократичних стандартів. І постаратися забезпечити власному народу його права і свободи в повному обсязі. Україна і я особисто вкрай зацікавлені в тому, щоб Білорусь була по-справжньому незалежною і демократичною країною з сильною економікою і стабільними суспільними відносинами. Білорусь-наш найближчий сусід, і тому нам зовсім не байдуже, що там відбувається і що буде з нашими друзями далі."–- підсумував Президент України.

Politeka писала, що Білорусь може очікувати такий же сценарій, як і в Україні в 2014 році. Таку думку озвучив політолог і журналіст Володимир Сонюк.

За словами експерта, спецслужби РФ, дуючи в Білорусі, взяли на озброєння старі методички, які відпрацювали ще в 2014 році під час подій в Україні.

"Тоді провокатори перетворили мирні мітинги українців на масові заворушення, під прикриттям яких Росія анексувала Крим і розв'язала збройний конфлікт на Донбасі", – нагадав Сонюк.

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