Даже мысли не допускают, что люди вышли на протесты не по наводке извне

Белорусские пропагандисты снова заговорили об «украинском следе» в протестах, охвативших города страны

В эфире государственного Белорусского телевидения прозвучала информация о том, что участники протестов планировали захватить административные здания и использовали «украинский опыт», передает «Антикор».

«Еще одна цель, которую наметили интернет-кураторы, — захват административных зданий. Толпа была направлена к УВД Минской области и собиралась идти на штурм. Кстати, этот прием был отработан больше пяти лет назад на западе Украины. Там протестующим удалось разоружить местные РУВД во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске. Где этот арсенал, до сих пор неизвестно», — заявили ведущие.

При этом пропагандисты добавили, что, «благодаря слаженным действиям правоохранительных органов», провокация не удалась.

Отметим, что вчера президент Беларуси Александр Лукашенко уже заподозрил украинцев в участии в протестах, оскорбив их. Эти слова прозвучали в контексте рассуждений политика об иностранном влиянии на происходящее в стране.

«Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей».

Как известно, в Беларуси уже вторые сутки не угасают протесты. Силовики, которых уже окрестили «карателями Лукашенко», разгоняют людей, как могут: в ход идут резиновые дубинки и пули, светошумовые гранаты. В результате столкновений, несколько человек пострадали.

Напомним, Портников раскрыл, какая судьба ждет Беларусь без Лукашенко.

Как сообщала Politeka, трагедия случилась на протестах в Минске, Тихановская пригрозила Лукашенко "началом конца".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.