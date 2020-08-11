В Киеве пытались сжечь автомобиль Tesla Model X

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Обозреватель и сообщения в соцсетях.

Согласно информации от источника издания в правоохранительных органах, автомобиль принадлежит экс-руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

Сообщается, что неизвестные поставили на машину сумку, после этого и начался пожар.

Также известно, что авто стояло на улице, а не в гараже в связи с тем, что им пользовался не сам Богдан, а его брат.

Telegram-канал Киев24 уточняет, что ЧП случилось во дворе дома на улице Юности, 8. Автомобиль загорелся рядом с будкой охраны парковки.

Огонь с Tesla перекинулся еще на одно авто, однако его успели оттянуть.

Politeka сообщала, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан пригрозил президенту Владимиру Зеленскому компроматом. Об этом он написал на своей странице в Facebook, после выхода интервью с Зеленским, в котором президент рассказал, как испортила Богдана власть.

«Правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись», - заявил Богдан, которому очевидно не понравились ремарки Зеленского.

Андрей Богдан после увольнения с поста главы Офиса президента Украины вовсю развлекается на Сейшелах.

Политик ранее уже делился с украинцами фотографиями со своего отпуска на райском курорте на своей странице в Фейсбук, передает Politeka. Однако, как выяснилось, даже в таком прекрасном месте у Богдана возникли проблемы. Об этом он рассказал в своем новом посте.

«Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие», - написал политик.

У Зеленского удивили признанием об увольнении Богдана: «Президент обещал разобраться».

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