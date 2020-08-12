Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, кто должен инвестировать в Донбасс и что от этого получат люди

В частности, он уверен, что инвестировать в свободную экономическую зону в этом регионе должна Украина. По его словам, государство, "которое придет туда", должно "сшивать" людей, которые разделены экономически, духовно и социально. Он буквально потребовал у Украины инвестировать в Донбасс.

Об этом он сказал в эфире "Апостроф TV".

На вопрос ведущей он сказал, что инвестировать в Донбасс должна Украина. А результатом создания СЭЗ должен стать рост благосостояния людей.

"В свободную экономическую зону должны вкладывать деньги те, кто придет туда. Если там будут лучшие условия, и государство обеспечит инвестиции в правовом порядке... Инвестировать в Донбасс должна Украина. Речь идет не просто о зоне на неконтролируемых территориях, а о всей Донецкой и Луганской областях. Мы должны "сшивать", "склеивать" людей, которые разобщены экономически, политически, духовно, социально. Люди должны увидеть, что они работают на себя, а от этого результат и жизнь их улучшается", – сказал Кравчук.

Также ранее сообщалось, что Леонид Кравчук сообщил о готовности посетить Донбасс. По словам первого президента Украины, это станет возможным сразу после прекращения огня на фронте. Кроме того, он уверен, что позиция жителей "ДНР" и "ЛНР" сильно отличается от мнения главарей непризнанных республик.

Напомним, Звиробий накинулась на Кравчука, не обошлось без оскорблений.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".