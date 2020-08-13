Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался о происходящем в Беларуси
В частности, он заявил, что возможна ситуация, когда события в Беларуси будут развиваться по "крымскому" или "донбасскому" сценарию. Данилов призвал власть Беларуси избежать жертв, пока не стало слишком поздно.
Об этом он сказал 12 августа во время круглого стола "Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития", передает "Укринформ".
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"В современном мире возможно все. Поэтому я не могу ничего исключать. Очень хотелось, чтобы там все закончилось как можно скорее, демократично, спокойно, чтобы там не дай бог не было жертв. Мы призываем белорусское общество, чтобы не было людей, которые будут страдать от того, что сегодня происходит в Беларуси", – сказал он.
Также ранее сообщалось, что журналист Павел Казарин предупредил Александра Лукашенко.
По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко, пытаясь подавить протест в своей стране, повторяет путь бегло украинского экс-президента Виктора Януковича во времена Майдана.
Казарин уверен, что у белорусского лидера уже не получится заставить людей вернуться к прежнему мировоззрению и образу жизни, а восстание не остановить - оно останется в мыслях.
Напомним, Лукашенко наотрез отказался оставлять свой трон.
Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора.
Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность: "очень странные дела".