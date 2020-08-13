С Путиным нужно быть осторожными

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который возглавил украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу, высказался о выборах на неподконтрольной территории Украины

По его словам, выборы на Донбассе невозможны, пока страной, которая оккупировала эти территории, руководит Владимир Путин.

Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

По его словам, глава страны-агрессора России Владимир Путин – это "неуправляемый человек" с оружием, и с ним нужно действовать осторожно.

"Какие могут быть выборы на Донбассе, когда там (в России прим.ред) сидит человек, который никому не подчиняется. Кто может гарантировать, что он не использует оружие во время выборов?" – возмутился Кравчук.

Среди других причин невозможности проведения выборов в ОРДЛО он назвал и постоянную пропаганду кремлевских СМИ, которая продолжается в течение шести лет оккупации украинских территорий Россией. Первый президент также призвал представителей власти Украины сознательнее относиться к тому, что они говорят о Донбассе, в частности, и о выборах там.

Он отметил, что нельзя подписывать никакие документы, имея в виду принятые предыдущей украинской властью документы, а также "формулу Штайнмайера", которые предусматривают сначала проведение выборов на Донбассе, а затем решение вопросов относительно границ.

"Можно допускать в разговорах разные варианты, нюансы. Но никогда не подписывай документы. Потому что действуют не слова, не телеканалы и шоу, а документы", – подчеркнул Кравчук.

Напомним, Звиробий накинулась на Кравчука, не обошлось без оскорблений.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".