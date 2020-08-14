Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на партийном телеканале снова разразился бредом о разделе Украины

Заявления скандального политика в своем телеграмм-канале процитировал известный политолог Алексей Голобуцкий:

«Западу – Галичина, России – вся остальная территория: «Кому нужен этот бардак на Украине? Кому нужны эти порошенки или этот чудак Владимир Зеленский, который бегает и кукарекает? Мы привели бы везде порядок: «Вот вам, американцы, Галиция, там ваши базы НАТО и всё остальное, и пусть работают на вас. А три четверти Украины в состав России». И всё, тишина».

Автор отмечает, что, несмотря на всю несуразность подобных выражений, такая риторика политика – очень опасный сигнал для Украины, поскольку если раньше Жириновский мечтал отобрать только Юг и Восток, то теперь аппетиты существенно возросли.

«Он, конечно, идиот и шут Кремля. Вот только заметная доля озвученных через Жириновского идиотизмов рано или поздно реализовывалась Путиным», – подчеркнул Голобуцкий.

Ранее Жириновский в эфире пропагандистского шоу «60 минут» пригрозил сжечь украинские города напалмом.

Сообщается, что он вышел из себя после просмотра трейлера фильма «Наши котики», где мастера графики добавили в кадр известных голливудских звезд.

В фильме рассказывается о том, как в разгар гибридной войны России против Украины инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. Впоследствии к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания.

Ни у одного из них нет боевого опыта, никто ничего не знает о намерениях командования, и почти не ориентируется на местности. Впрочем, именно они становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага.

Такие кадры заставили Жириновского плеваться желчью.

«Всех уничтожим! Напалмом сжечь всех! Чтобы ни Киева не было, ни Львова, ничего не было!» – закричал он после просмотра видео.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, Жириновский поделился своими фантазиями об Украине.

Также Politeka писала, что Жириновский проговорился о поддержке Лукашенко из РФ.