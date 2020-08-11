Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал действия президента Беларуси Александра Лукашенко и фактически раскрыл, что Россия «кормила» политика

Соответствующее признание появилось в телеграмм-канале политика, передает Politeka.net.

Рассуждая о протестах, которые вспыхнули в Беларуси, Жириновский написал, что Лукашенко «выпустил против белорусов собак».

«Так немцы делали в оккупированной Белоруссии. Нарисовал себе 80%. Ну пусть будет хотя бы 52% на 48%. Но нет... 80%!», – пишет он.

Он подчеркнул, что многих людей не пускали на избирательные участки, а во время досрочного голосования у Лукашенко вдруг появилось 42%.

Жириновский уверен, что на дальнейшем политическом будущем белорусского президента можно ставить крест.

«Это агония. Больше выборов с участием Лукашенко не будет. Всё зависит от нас: сколько ещё мы согласны содержать дармоеда?», – подытожил он, сопроводив публикацию снимком, сделанным у посольства Беларуси в Москве.

Ранее Жириновский, призывавший бомбить Украину и другие постсоветские государства, поддержал белорусские протесты и напомнил Александру Лукашенко о судьбе беглого президента Украины Виктора Януковича.

Кроме того, глава ЛДПР потребовал освободить из тюрем арестованных журналистов, в том числе, корреспондентов телеканала «Дождь». Также Жириновский призвал Лукашенко уйти из политики.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Жириновский обращается к Лукашенко с жестким призывом. Так, перед выборами в Беларуси он призывал Александра Лукашенко сняться с предвыборной гонки.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.