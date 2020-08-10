Вот это скандальное заявление!

Одиозный Владимир Жириновский обратился к Александру Лукашенко, напомнив о Викторе Януковиче

Скандальный депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, призывавший бомбить Украину и другие постсоветские государства, поддержал белорусские протесты и напомнил Александру Лукашенко о судьбе беглого президента Украины Виктора Януковича.

Свое обращение он оставил на личной странице в Twitter.

Кроме того, глава ЛДПР потребовал освободить из тюрем арестованных журналистов, в том числе, корреспондентов телеканала "Дождь". Также Жириновский потребовал от Лукашенко уйти с политики.

"Они должны быть освобождены. Избиратели уже отказали в доверии Лукашенко. Александра Григорьевича ждет судьба Януковича", - написал Жириновский.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Жириновский обращается к Лукашенко с жестким призывом. Так, перед выборами в Беларуси он призывал Александра Лукашенко снятся с предвыборной гонки.

Тогда Жириновский заявлял, что Лукашенко пора провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру.

"Власть – это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться... Александр Григорьевич, оторвитесь вы... И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», – говорил Жириновский.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.