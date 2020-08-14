Протесты, которые сейчас происходят в Беларуси, могут спровоцировать нежелательные последствия для переговорного процесса по Донбассу

Об этом к комментарии изданию Эхо Киева заявил эксперт-политолог Руслан Бортник, сообщает Politeka.

По его мнению, то, что происходит сейчас в Беларуси, – самый плохой вариант для Украины. Политолог объяснил свою точку зрения.

"Если Беларусь перестанет быть нейтральной площадкой, это может вызвать кризис в ее использовании для переговоров по Донбассу. Это может вызвать кризис и отразится на перспективе переговоров и необходимости поиска новых территорий" – считает Руслан Бортник.

Также эксперт убежден в том, что неважно к чему в итоге дестабилизации в стране совершит "разворот" Беларусь: с Востока на Запад или наоборот. Поэтому, для Украины единственный приемлемый вариант, если эта страна станет нейтральной площадкой.

Кроме того, эксперт назвал тех людей, которые, по его мнению, способны сдвинуть с "мертвой точки" переговорный процесс по Донбассу.

"Это могут быть как некоторые общественные деятели, так и авторитеты из мира спорта. Нина Матвиенко, например, Александр Усик. С другой стороны, есть ряд управленцев, которые были эффективны на Донбассе – к примеру, экс-мэр Донецка Александр Лукьянченко. Эти люди потом выехали в Украину и не занимали антироссийской позиции. Их можно было бы присоединить к переговорам" – считает Бортник.

Politeka писала, что Беларусь на сегодняшний день сильно страдает и ищет решение из очень непростой ситуации. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый день случаются эксцессы. В частности с нашими гражданами, оказались в это непростое время в соседней стране. Но есть и хорошая новость. Сегодня, после наших настойчивых действий, были наконец освобождены украинцы Евгений Васильев, Константин Реуцкий и Оксана Алешина", – сообщил глава государства.

По его словам, эти правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа.

"Сегодня их освободили. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально. Сейчас они в полной безопасности", – заверил Зеленский.

В Беларуси продолжаются акции протеста, которые разгорелись после шестой победы на президентских выборах Александра Лукашенко. К людям, которые выходят на улицы городов и противостоят силовикам, рискуя жизнями и здоровьем, начали присоединяться работники белорусских предприятий.

С 11 августа забастовку объявили работники сферы транспорта, торговли, банков и IT-сферы. С четверга, 13 августа, такие протесты приняли массовый характер, и по всей стране тысячи сотрудников крупнейших предприятий бросают работу и выходят на акции в поддержку протестующих.

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