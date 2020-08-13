В Белорусь прибыли самолеты ВВС РФ

Об этом сообщает издание "Лига" со ссылкой на Flight Radar 24.

Согласно данным, Ту-134АК приземлился в городе Ложки, что под Минском, утром 12 августа. Второй самолет Ту-134АК, но с регистрационным номером RA-65692, прилетел в Беларусь чуть раньше, но в 14:20 вылетел в Москву.





Цель прибытия самолетов и кто был на борту - неизвестно. Кроме того, о данных рейсах нет никакой официальной информации.

Стоить отметить, согласно данным сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar, военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии слетал на военный аэродром Кубинка в Подмосковье, затем отправился в Новосибирск и вернулся в Минск.

Напомним, массовые протесты в Беларуси вспыхнули в воскресенье, 9 августа. После закрытия избирательных участков обнародовали данные официального экзитпола.

Согласно им, на президентских выборах Александр Лукашенко набрал 79,7%. Однако по данным независимого опроса, Тихановская набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

Также мы сообщали, что в МВД Беларуси официально подтвердили, что против активистов применялось огнестрельное оружие.

Согласно информации, инцидент произошел в Бресте.

"На сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — говорится в сообщении.

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