В Белорусь прибыли самолеты ВВС РФ
Об этом сообщает издание "Лига" со ссылкой на Flight Radar 24.
Согласно данным, Ту-134АК приземлился в городе Ложки, что под Минском, утром 12 августа. Второй самолет Ту-134АК, но с регистрационным номером RA-65692, прилетел в Беларусь чуть раньше, но в 14:20 вылетел в Москву.
Цель прибытия самолетов и кто был на борту - неизвестно. Кроме того, о данных рейсах нет никакой официальной информации.
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Стоить отметить, согласно данным сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar, военно-транспортный самолет Ил-76МД ВВС Белоруссии слетал на военный аэродром Кубинка в Подмосковье, затем отправился в Новосибирск и вернулся в Минск.
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