Леонид Кравчук назвал последствия ввода миротворцев на оккупированные территории Донбасса
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что сначала надо решить, кто будет в составе миротворческой миссии – ОБСЕ или ООН.
По его словам, ввод миротворческой миссии на Донбасс может привести к "заморозке" конфликта между Украиной и Россией. Такое мнение он озвучил в интервью для издания "Сегодня".
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"Готовы ли они, готовы ли государства? Сколько это будет для государств стоить? Они выйдут на границу, или, как хочет Россия, на линию разграничения? Украина говорит о российско-украинской границе", – отметил он.
По словам Кравчука, сейчас есть столько вопросов, что трудно их обсуждать, а нужно решить. Он уверяет, что наметил будущее Донбасса и работа там ведется.
"Однако, хочу сказать вам искренне, что эта работа идет в разных направлениях. Мы имеем плюсы и минусы в этой работе, знаем, какие шаги надо делать, кто нас поддерживает, а кто нам мешает, знаем почему мешает и как обходить эти валуны, которые стоят на дороге. Но говорить об введении миротворцев реально преждевременно", – добавил представитель Украины в ТКГ.
Также ранее сообщалось, что Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы устала от войны в Донбассе.
По его словам, "российские матери, чьи сыновья гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские". Он также отметил, что слушает российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел и якобы чувствует: "россияне хотят, чтобы на Донбассе был мир".
Напомним, Звиробий накинулась на Кравчука, не обошлось без оскорблений.
Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.
Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".