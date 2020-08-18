В Николаеве депутатов городского и областного советов от ОПЗЖ забросали яйцами

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на местное издание Новости-N.

Издание пишет, что произошло это в понедельник, 17 августа, в холе сессионного зала облсовета.

Депутаты от этой политсилы проводили брифинг о предоставлении возможности голосовать на местных выборах жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Когда мероприятие уже приближалось к завершению, представитель "Нацкорпуса", присутствоваший на брифинге, стал задавать депутатам вопросы, затем с разных сторон, в членов ОПЗЖ полетели яйца. Уточняется, что те люди, которые бросались яйцами, не сознавались в том, что они представители Нацкорпуса.

Полицейские задержали нарушителей порядка, сообщается, что в партийцев Виктора Медведчука бросавшим яйца попасть не удалось, лишь пол и стены холла были залиты разбитыми яйцами.

Politeka писала, что В экс-президента Петра Порошенко бросили пачкой денег во время его выступления под зданием суда. 8 июля бывший президент Украины прибыл в Печерский суд, где для него должны избрать меру пресечения по делу об оказании давления на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году ради назначения первым заместителем Сергея Семочко.

Под зданием суда собралось много людей, одни из которых поддерживали бывшего президента, а другие выступали против. В перерыве судебного заседания Порошенко вышел к собравшимся и начал произносить речь, однако его прервал неизвестный мужчина, который бросил в политика пачку долларов. При этом выяснилось, что деньги были фальшивыми.

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