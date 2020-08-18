Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, отказался проводить перевыборы, упомянув Украину

Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал во время общению к своим сторонникам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ! И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы", - заявил Лукашенко.

Также он подчеркнул, что его уход может поставить белорусов на колени "как в Украине".

"И помните: загубите первого президента – это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого", - заявил Лукашенко.

Ранее политолог Александр Шпаковский, близкий к администрации президента Беларуси, озвучил мнение, что после подавления протестов в Беларуси у Лукашенко могут признать аннексированный у Украины Крым российским.

По его словам, это "вопрос времени".

Также мы сообщали, что журналист Юрий Бутусов призвал немедленно разорвать отношения с режимом Александра Лукашенко. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "может сам лично дружить с Лукашенко, но не имеет права так позорно представлять интересы Украины, отказываясь называть своими именами то, что происходит".

Напомним, у Лукашенко перешли к прямым угрозам бастующим рабочим.

Ранее Politeka сообщала, что белорусов, поддержавших Лукашенко на митинге в Минске, жестоко обманули.

Также Politeka писала, что Лукашенко вытер ноги об интересы Украины.



