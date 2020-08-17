Украина должна немедленно разорвать отношения с режимом Александра Лукашенко, и на это есть три причины

Как передает Politeka, об этом написал на своей странице в соцсети украинский журналист Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, во-первых, Лукашенко незаконно захватил власть в Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский "может сам лично дружить с Лукашенко, но не имеет права так позорно представлять интересы Украины, отказываясь называть своими именами то, что происходит".

Журналист подчеркнул, что Украина фактически уже шесть лет борется за свою свободу. Польша и страны Балтии уже выступили в защиту демократии и поддержали народ Беларуси, тогда как украинская власть, уклоняется от солидарности с нашими союзниками, несмотря на то, как "мучительно страдала" Украина во время Революции в 2014 году.

"Вместо однозначного осуждения Лукашенко, мы слышим от президента Зеленского и МИД набор трусливых обтекаемых слов, цель которых - не поссориться с одним из самых отвратительных тиранов Европы", - написал Бутусов.

Вторая причина, по словам журналиста, заключается в том, что Лукашенко выдал в Россю боевиков "ЧВК Вагнера", несмотря на то, что ранее Украина направляла запрос на их экстрадицию за совершение ими лиц тяжких преступлений был направлен Украиной.

Как отметил Бутусов, Лукашенко "решил защитить преступников от нашего правосудия, от наказания за кровь и убийства". При этом среди выданных России террористов было и 9 граждан Украины.

Третья причина, как отметил журналист, состоит в том, что Лукашенко заявил о своей готовности в любой момент "пригласить" российские войска в Беларусь.

"То есть по сути Лукашенко отказался от любой независимости и самостоятельности и показал - Беларусь - военный плацдарм Путина, который может быть использован против Украины", - подчеркнул Бутусов.

Как известно, протесты в Беларуси начались в ночь с 9 на 10 августа, когда члены избирательных комиссий начали объявлять предварительные резльтаты выборов, согласно которым Лукашенко якобы получил абсолютную победу. Граждане Беларуси уверены, что на выборах не обошлось без фальсификаций, поэтому вышли на улицы с протестами. Лукашенко пытается подавить протесты, применяя против граждан страны ОМОН, милицию, внутренние войска и т.д. Сотни людей подверглись пыткам, многих задержали, а также есть информация по меньшей мере о двух погибших.

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