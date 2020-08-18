Люди больше не боятся

Понимая, что не сможет остановить общенациональный протест белорусов, количество участников которого растет с каждым днем, власть перешла к прямым угрозам

Работники крупнейших белорусских предприятий объявили забастовку, остановив даже работу шахт и доменных печей, что всерьез встревожило президента Александра Лукашенко.

В связи с этим вице-премьер Юрий Назаров решил припугнуть непокорных сотрудников государственных предприятий, которые посмели бунтовать.

В сети появилось фото письма, которое, за подписью топ-чиновника, адресовано руководителям республиканских органов государственного управления и других госорганизаций, которые подчиняются правительству. Разместил его на своей странице и блогер Vitauskas.

В тексте с пометной «Весьма срочно!» требуется не позднее 18 августа проинформировать работников о необходимости соблюдения трудового законодательства и выполнения своих трудовых функций.

«Участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер ответственности», – гласит письмо.

Также руководству советуют предупредить тех сотрудников, которые таки выходят на протесты, о применении соответствующих мер:

«Избрание индивидуальной меры дисциплинарного взыскания должно корреспондироваться с экономическими интересами предприятия».

«Нельзя выбирать, нельзя восставать, нельзя бастовать, нельзя думать. Проблема в том, что возвращаться в ГУЛАГ большинство белорусов не хочет», – подписал публикацию блогер.

Тем временем бастующих предприятий становится всё больше. Так, работники ОАО «Полесьежилстрой» в Бресте тоже не стали стоять в стороне и поддержали всю страну в забастовках. МАЗ, МТЗ, «Атлант», «Белшина», «Беларуськалий», МЗКТ и многие другие заводы бастуют уже несколько дней. Люди уверены, что только таким образом смогут повлияют на Лукашенко и заставить его покинуть свой пост добровольно.

Напомним, Лукашенко вытер ноги об интересы Украины: "отныне Минские соглашения невозможны".

Ранее Politeka сообщала, что белорусов, поддержавших Лукашенко на митинге в Минске, жестоко обманули.

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