Понимая, что не сможет остановить общенациональный протест белорусов, количество участников которого растет с каждым днем, власть перешла к прямым угрозам
Работники крупнейших белорусских предприятий объявили забастовку, остановив даже работу шахт и доменных печей, что всерьез встревожило президента Александра Лукашенко.
В связи с этим вице-премьер Юрий Назаров решил припугнуть непокорных сотрудников государственных предприятий, которые посмели бунтовать.
В сети появилось фото письма, которое, за подписью топ-чиновника, адресовано руководителям республиканских органов государственного управления и других госорганизаций, которые подчиняются правительству. Разместил его на своей странице и блогер Vitauskas.
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В тексте с пометной «Весьма срочно!» требуется не позднее 18 августа проинформировать работников о необходимости соблюдения трудового законодательства и выполнения своих трудовых функций.
«Участие в забастовках или собраниях, проводимых без соблюдения трудового законодательства, является нарушением трудовой дисциплины и влечет применение мер ответственности», – гласит письмо.
Также руководству советуют предупредить тех сотрудников, которые таки выходят на протесты, о применении соответствующих мер:
«Избрание индивидуальной меры дисциплинарного взыскания должно корреспондироваться с экономическими интересами предприятия».
«Нельзя выбирать, нельзя восставать, нельзя бастовать, нельзя думать. Проблема в том, что возвращаться в ГУЛАГ большинство белорусов не хочет», – подписал публикацию блогер.
Тем временем бастующих предприятий становится всё больше. Так, работники ОАО «Полесьежилстрой» в Бресте тоже не стали стоять в стороне и поддержали всю страну в забастовках. МАЗ, МТЗ, «Атлант», «Белшина», «Беларуськалий», МЗКТ и многие другие заводы бастуют уже несколько дней. Люди уверены, что только таким образом смогут повлияют на Лукашенко и заставить его покинуть свой пост добровольно.
Напомним, Лукашенко вытер ноги об интересы Украины: "отныне Минские соглашения невозможны".
Ранее Politeka сообщала, что белорусов, поддержавших Лукашенко на митинге в Минске, жестоко обманули.
Также Politeka писала, что роскошные хоромы Лукашенко под Москвой показали в сети.