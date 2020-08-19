Первый президент Украины Леонид Кравчук снова дал интервью пропагандистам РФ и поделился планами по ОРДЛО

В частности, он рассказал пропагандистам об условиях возвращения мирной жизни на оккупированные Россией регионы.

По его словам, Украине стоит рассмотреть предложение о свободной экономической зоне не только в неподконтрольных районах, а и в целом в Донецкой и Луганской областях. Интервью с Леонидом Кравчуком записало "RT на русском".

"Мы не должны вступать в какие-то ненужные дискуссии с Россией и ОРДЛО, не обвинять друг друга, а добиваться самого главного – мира. Предложив свободную экономическую зону на Донбассе, мы сразу включим людей в работу, инвестиции, сразу начнется непосредственное участие власти, общественных организаций. Все, кто работают в этой экономической свободной зоне, почувствуют необходимость своего участия. Потому что от этого зависит их жизнь. Но самое главное – они увидят, что жизнь начнет меняться, прекратятся общие разговоры о том, кто и что подписывал или нет", – убежден глава украинской делегации в ТКГ.

По его словам, сейчас Украина находится в той стадии, когда от общих фраз надо переходить к конкретным делам. Речь идет об обмене пленными, решении вопросов безопасности, мира.

"Не говорить о трудностях и сложностях – они есть и были, а решать вместе, договариваться конкретно и с конкретными людьми там (в ОРДЛО прим.ред). Компромиссы, предложения. То есть не надо бояться сегодня каких-то решений по Донбассу, которые кому-то могут понравиться или нет. Главное, чтобы они отвечали интересам людей", – подчеркнул политик.

Напомним, Кравчук заявил о готовности наладить связь с ОРДЛО.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".