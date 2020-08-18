Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Україна запропонує різні варіанти переговорів з ОРДЛО

Політик зазначив, що російська сторона звинувачує Київ у нібито небажанні розмовляти, але Україна готова до переговорів. Крім того, він зазначив, що українська делегація запропонує кілька варіантів переговорів з представниками ОРДЛО. Зокрема, вони можуть пройти у форматі круглих столів.

Таку думку він висловив у коментарі "РБК-Україна".

"Ми (Україна прим.ред) хочемо і будемо спілкуватися з ними (з представниками ОРДЛО прим.ред), але ми ж не можемо спілкуватися з телеграфним стовпом. Якщо хтось зі свого боку не захоче, то ми ж не зможемо його змусити. Ми запропонуємо варіанти, може, круглі столи з тими людьми, які там і тут. Попросимо нейтральну людину, щоб вона була модератором. Щоб люди сіли і у них ніхто не був начальником, спілкувалися і шукали шляхи вирішення цього питання Донбасу", – пояснив Кравчук.

Водночас політик сказав, що домовлятися слід не про те, чого хочуть ватажки так званих "республік", а про бажання звичайних людей.

"Щоб ми знали, що потрібно нам, Україні, зробити, щоб нас зрозуміли, почули і діяли адекватно. І якщо ми відчуємо, і у нас будуть аргументи, які ми зможемо оприлюднити, що "та сторона" не хоче шукати шляхи, а ставить перешкоди, то ми будемо про це говорити відверто, підкріплюючи свої слова, підкреслюю, документами", – підкреслив він.

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Як Politeka писала, що Кравчук заявив про готовність вести переговори з бойовиками "Л/ДНР".