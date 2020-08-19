У Российской Федерации есть цель "подгрести" под себя экономику этой страны

Такое мнение у себя в Facebook озвучил политический аналитик Александр Кочетков, пишет Politeka.

Но этой искусственной идиллии, считает эксперт, рано или поздно придет конец.

"Не потому, что Лукашенко надоел. Просто Россия не в состоянии дотировать Беларусь. И Китай утомился перекредитовывать предприятия Беларуси, где трудятся тысячи бесполезных работников", – объяснил свою мысль Кочетков.

Также эксперт спрогнозировал действия России в Беларуси. Он считает, что РФ будет "подгребать" под себя эту страну.

"Очень многое из производимого в Беларуси окажется ненужным или слишком дорогим. Привластный российский так называемый бизнес (грабители гробниц, если по-простому) приобретет по дешевке промышленные гиганты Беларуси, вычленит оттуда ликвидные звенья, которые попытается перепродать, остальное попилят на металлолом", – считает Александр Кочетков.

Всё это, убежден политический аналитик, приведет к тому, что в Беларуси возникнет безработица и дефицит всего самого необходимого.

"А значительной теневой экономики, которая спасает украинцев и Украину, в Беларуси почти нет — Лукашенко ее победил", – продолжил Александр Кочетков.

Также он считает, что ситуацией в Беларуси вполне могла бы воспользоваться и украинская власть.

"Кстати, умная украинская власть начала бы уже сейчас готовиться к наплыву трудовых мигрантов из Беларуси. Но это не с нашим счастьем, наша власть и со своими вернувшимися мигрантами-то не в состоянии грамотно разобраться", – пишет он.

Politeka сообщала, что Александр Лукашенко возмутился требованиями белорусской оппозиции о введении уголовной ответственности за неуважение к государственному языку. Соответствующее видео выложил на своем Telegram-канале блогер Donetchanyn.

"Открыто не говорят, но прозвучал запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - заявил Лукашенко.

В сеть попало видео репетиции митинга в поддержку Александра Лукашенко. Соответствующие кадры опубликовали белорусские масс-медиа.

Так, репетиция участников митинга в поддержку Александра Лукашенко попала на видео. На записи можно увидеть, как участники митинга, которых везут на акцию в поддержку Лукашенко на автобусе, учат кричалки вместе с координатором.

Женщина, которая стоит посреди автобуса, выкрикивает лозунги, а после этого пассажиры их повторяют по нескольку раз. В частности, людей учили хором кричать: "Батька, родина, Беларусь!", "Беларусь - это мы!", "Батька, вперед, с тобою народ!", "Только вместе и только вперед!"и т.д. Люди держат в руках шарики красного и зеленого цветов.

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