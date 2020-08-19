Президент Беларусь Александр Лукашенко чересчур поздно обратился за поддержкой к работникам промышленных предприятий

Об этом в интервью Комсомольской правде заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев, передает Politeka.

По его словам, перед распадом СССР он тоже надеялся найти понимание у сотрудников крупных предприятий, однако его не услышали.

"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", – считает Горбачев.

Кроме того, экс-президент СССР заявил, что покинул свой пост добровольно и для того, чтобы избежать раскола в обществе.

"Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны", – добавил Михаил Горбачев.

Politeka писала, что Александр Лукашенко возмутился требованиями белорусской оппозиции о введении уголовной ответственности за неуважение к государственному языку. Соответствующее видео выложил на своем Telegram-канале блогер Donetchanyn.

"Открыто не говорят, но прозвучал запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - заявил Лукашенко.

Кроме того, по словам Лукашенко, оппозиция предлагает перевести на белорусский язык армию, и в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке во всех учебных заведениях - от детских садов до университетов.

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Как сообщают белорусские СМИ, об этом сам Лукашенко рассказал во время совещания с Советом безопасности страны. По его словам, он провел очередной разговор с Путиным, после чего привел боевые войска на западных границах страны в полную боевую готовность. Лукашенко заявил, что таким образом реагирует на действия западных стран.

По словам политика, многие из сограждан расценили этот шаг как нагнетание обстановки, но лично он так не считает.

"Думаю, что (вчерашний вечер, особенно ночь) вы убедились в том, что здесь не нагнетание обстановки, а была точная и правильная реакция. Надо было раньше нам это учитывать и иметь в виду", - отметил он.

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