Александр Лукашенко сделал оскорбительное заявление об Украине
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Комментируя предложения реанимационного пакета реформ для Беларуси оппозицией он вспомнил и об Украине.
"Подача заявления и членство в ЕС и НАТО". Украина, бедолаги, демократию установили уже, наверное, 10 лет назад, но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. Более того никто никого там не ждет. Их, а нас тем более", - заявил Лукашенко.
По его словам, при вступлении в европейские союзы "мы уничтожим свою страну (Белорусь - ред.)"
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Ранее, Лукашенко в обращении к белорусам также упомянул Украину, как "плохой пример".
Он отметил, что его уход может поставить белорусов на колени "как в Украине".
"И помните: загубите первого президента – это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого", - заявил Лукашенко.
Ранее мы сообщали, что журналист Юрий Бутусов призвал немедленно разорвать отношения с режимом Александра Лукашенко. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "может сам лично дружить с Лукашенко, но не имеет права так позорно представлять интересы Украины, отказываясь называть своими именами то, что происходит".
Напомним, у Лукашенко перешли к прямым угрозам бастующим рабочим.
Ранее Politeka сообщала, что белорусов, поддержавших Лукашенко на митинге в Минске, жестоко обманули.
Также Politeka писала, что Лукашенко вытер ноги об интересы Украины.