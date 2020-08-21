Российский актер Константин Хабенский, который заявлял о поддержке Украины и осуждал политику Владимира Путина, неожиданно отправился отдыхать в оккупированный Крым

Соответствующий снимок показала в Сети супруга артиста Российская актриса Ольга Литвинова.

"Ничего не видно – ни моря, ни солнца, ни гор. А чебуреки были отличные ☺️, впрочем, их тоже не видно ", – написала она. При этом артистка отметила, что фото сделано в Крыму в городе Форос.

А в "Сторис" Литвинова опубликовала фото, где держит на руках дочь.

В Сети ответили на "жалобы" супруги Хабенского: "Все там видно", "Зато вас видно", "Ну и пусть, зато воспоминания остались отличные".

Отметим, это уже не первый подобный поступок Хаденского. В 2018 году актера внесли в базу данных сайта "Миротворец" как раз за незаконное посещение оккупированного Крыма и участие в пропагандистских мероприятиях России.

При этом артист часто рассказывает о своей любви к Украине.

"Украина, мы с вами! Я поддерживаю вас и осуждаю политику Владимира Путина…Меня как актера любят и в Западной, и в Восточной Украине. Нахожусь в ситуации, как при разводе: с кем ты хочешь жить: с папой или с мамой? С вами! Нет, так нельзя? Нужно выбирать? Да не хочу я выбирать, пацифист я!", - писал он соцсети.

Также Хабенского часто критикуют в России за подобные слова.

"Стоило заговорить об Украине, как сразу посыпалась критика и оскорбления в мой адрес. Друзья, остановитесь пока не поздно! Да, я за Украину и я не вижу тут ничего плохого! Раз вы так негативно относитесь ко мне и ко всем новостям, в ближайшее время удалю все аккаунты", - заявил актер. Однако из-за волны негатива он удалил страницу в Сети.

Добавим также, что Хабенский неоднозначно отреагировал на то, что российский актер Михаил Пореченков в 2014 году открыл стрельбу по позициям ВСУ на Донбассе.

"Моя позиция такова, не надо иметь таких друзей, которые позволили сделать это, которые дали возможность поучаствовать в этой глупости. Вся вина, я считаю, не на Мише. Миша - человек очень добрый, внешне он может показаться другим. Очень добрый, очень впитывающий в себя. Это хорошо для актера, но для человека его масштаба это уже начинает вредить, он очень впитывает в себя", - завил тогда Хабенский.

Напомним, Хабенский публично заступился за Украину перед Путиным: "Остановитесь пока не поздно!"

Как сообщала Politeka, жителям оккупированного Крыма еще больше урежут подачу воды: "Уже с 24 августа будет..."

Также Politeka писала, что Хабенский стал отцом в третий раз: ребенка тщательно скрывают, подробности.