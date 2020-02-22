Российский актер театра и кино Константин Хабенский заявил о поддержке Украины и осуждил политику Владимира Путина



Как передает Politeka.net слова поддержки он разместил в соцсетях.

Но осле огромного потока критики, он был вынужден удалить свои странички.

"Стоило заговорить об Украине, как сразу посыпалась критика и оскорбления в мой адрес. Друзья, остановитесь пока не поздно! Да, я за Украину и я не вижу тут ничего плохого! Раз вы так негативно относитесь ко мне и ко всем новостям, в ближайшее время удалю все аккаунты", - решительно подчеркнул актер театра и кино.

Также мы сообщали, что российский музыкант Noize MC высказался против Владимира Путина и поддержал Украину.

Исполнитель заявил, что ему не нравится как Путин, обходится с Украиной.

Ранее легендарный советский и российский актер Олег Басилашвили рассказал, что причина конфликта в Крыму и на Донбассе таится в нагнетании ненависти, которую развила Россия, делая акцент на оружии и запугивании мирного населения.

Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели.

Как сообщала Politeka, Валерий Сюткин, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году, захотел в Украину.

Также Politeka писала, что Панин оскандалился заявлением об Украине, его хотят лишить самого сокровенного.



