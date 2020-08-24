"Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине"

Президент Владимир Зеленский заявил, что военная техника должна быть на Востоке, а не на параде в Киеве, а большой парад в Украине устроят, когда она вернет все свои территории

Об этом он сказал выступая в центре Киева по случаю Дня Независимости.

"Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться им во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках», - заявил Зеленский.

По его мнения, сейчас военной технике ВСУ не место в Киеве.

«Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию», - завил Зеленский.

При этом он добавил, что парад состоится, когда Украине вернутся все территории.

«А парад у нас обязательно будет в будущем – парад украинской победы, когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир. Мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость", - подытожил Зеленский.

Отметим, не все согласны с такой позицией.

«Парад нужен всегда», «Устроил из Дня Независимости цирковое шоу!!!», «А сейчас смотрите Верок Сердючек, девок с тарелками и нетрадиционным Бадоевым. Какой президент, такие и парады», «Парады поднимают боевой дух и вдохновляют людей. Зеленский просто не достаточно компетентен для того, чтобы это понять. Он идёт на поводу популистских вбросов навязываемых кремлевскими марионетками», - пишут в Сети.

Тем временем в Киеве ветераны АТО/ООС, родственники погибших за Украину героев, активисты принимают участие в Марше защитников Украины.

Марш захисників України в Києві

Це неймовірно! Українці найкращі! pic.twitter.com/iPQA0RUjct — Наталія🇺🇦 (@nataliya140114) August 24, 2020

Марш стартовал в парке им.Тараса Шевченко.

Люди скандируют "Слава Україні. Смерть Ворогам, Україна понад усе".

Участники сформировали 48 колонн, впереди Марша идут матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники убитых на Майдане во время Революции Достоинства, получившие ранения в боях на Донбассе украинские военные.

Также среди первых - активисты движений FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar, обвиняемых по делу Павла Шеремета.

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