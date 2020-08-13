Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал соотечественникам воздержаться от поездок в Беларусь, пока обстановка в стране не будет стабилизирована

Как передает Politeka со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал во время брифинга в Борисполе.

Также глава государства заявил о проведении с белорусской стороной переговоров по возвращению задержанных на территории страны граждан Украины.

По словам Зеленского, МИД Украины уже соединилось с белорусской стороной - известно, что там задержаны трое украинцев.

"Сейчас ведутся переговоры. Мы хотим настойчиво, чтобы нам вернули наших граждан в Украину", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что "хочется, чтобы не было смертей, никто не пострадал", и чтобы власть "действительно находила диалог со своим, именно своим обществом".

Тем не менее, Зеленский признал, что ситуация в Беларуси остается сложной и нестабильной.

"Но пока что то, что мы с вами видим - мы видим, что там сложная, нестабильная, серьезная ситуация", - подчеркнул Зеленский.

Он также посоветовал гражданам Украины не ездить в Беларусь из-за риска задержания.

"И я бы сейчас советовал украинцам из-за тех случаев, что наши люди там задержаны, воздержаться от поездок в Беларусь, пока не установится более-менее стабильная ситуация", - отметил он.

Комментируя переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске, Зеленский отметил, что не знает, повлияют ли протесты в Беларуси на дальнейшие встречи ТКГ.

Как известно, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на территории Беларуси задержали трех украинских волонтеров. Извнстно, что один из украинцев снимал на камеру своего смартфона задержание силовиками одного из протестующих. Возможно, именно это стало причиной задержания украинца. Трех задержанных украинцев, среди которых в том числе одна девушка, обвиняют по статье о массовых беспорядках.

Протесты в Беларуси начались в ночь с 9 на 10 августа, после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко якобы набрал 93% голосов. Граждане Беларуси уверены, что выборы были сфальсифицированы, и вышли на улицы в знак протеста. Также на предприятиях Беларуси объявили бессрочные забастовки.

Напомним, Зеленский решил устроить концерт вместо парада на День независимости: "Как во времена КПСС".

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