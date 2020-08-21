Волонтер Наталья Юсупова рассказала, как бойцы ВСУ восстанавливаются после ранений на фронте

Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.



"На улицах народ в хорошем настроении и наслаждается тёплыми деньками. В госпитале все, как обычно, операции, боль, бессонные ночи. Воин, за которого я просила молиться в очень тяжелом состоянии и к сожалению ему все хуже и хуже. Ранение слишком тяжёлое. Видела сегодня его мать, на неё больно смотреть, это ужас", - отметила волонтер.

По словам Юсуповой, состояние остальных бойцов немного лучше.

"В травме ребята с последнего борта потихоньку выкарабкиваются, один лежит на растяжке кости, другой с ампутацией ноги, третий с ранением в руку и полностью разрезан живот и четвёртого только сняли с растяжки, ранение в ногу. Это только одна палата. Мальчишка 21 год, без носа и с ранением по всему телу немного приходит в себя и даже стал улыбаться. Ребята лежат и те кто ранее был ранен и вот только недавно", - отметила волонтер.

Также Юсупова опубликовала снимки с продуктами и всем необходимым, которое было куплено для украинских воинов.

"Сами видите какая напряженная обстановка в стране и на наших границах. Успокаивает только знание того, что нас защищают настоящие патриоты и профессионалы. Скоро День Независимости, кто хочет поздравить воинов, пишите. Все отчеты всегда есть у меня на стр. Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 или 5375 4141 0204 7676 Монобанк", - заключила волонтер.

Ранее сообщалось, что в реанимационном отделении Кременецкой больнице 19 августа перестало биться сердце украинского военного, добровольца Руслана Карпцов. Во время вражеского обстрела из крупнокалиберного оружия (из Градов) в сентябре 2014 года в Дебальцево бойцу оторвало руку и ранило ногу. Во время лечения последствий ранения Руслан Карпец перенес 54 операции под общим наркозом. Врачи в течение шести лет боролись за его жизнь и здоровье.

Напомним, Зеленский решил устроить концерт вместо парада на День независимости: "Как во времена КПСС".

Ранее Politeka сообщала, что "слуга народа "поздравил Лукашенко, разгон Майдана с жертвами не помеха:" Благодарю вас за...".

Также Politeka писала, что "слуг народа" собираются аннулировать: что угрожает партии Зеленского.