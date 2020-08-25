Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказался о жителях Донбасса

Первый президент Украины заявил, что большинство жителей оккупированного Донбасса не хотят возвращаться в состав Украины. Но в то же самое время он добавил, что они не против вернуться в Украину на условиях автономии, чтобы "общаться" с Россией.

Такое заявление он сделал в интервью для украинских СМИ, передает Обозреватель.

"Большинство жителей Донбасса – нет (не хотят возвращаться в Украину прим.ред.), я знаю. Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. То есть сказать, что "не хочу вообще жить на этой земле", нет, они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, той ситуацией, которая есть в Украине, но и иметь возможность общаться с Россией", – заявил Леонид Кравчук.

Он также объяснил, что если говорить об особом статусе Донбасса, то его можно объяснить особыми правами, свободами и так далее.

"Что касается самого [особого] статуса. Можно статус Донбасса… Но можно сказать и так: особая система местного самоуправления на Донбассе. Мы (Украина прим.ред.) как бы даем им особые права, свободы и так далее", – добавил Кравчук.

Также ранее сообщалось, что Леонид Кравчук дал интервью пропагандистам РФ и поделился планами по ОРДЛО. По его словам, Украине стоит рассмотреть предложение о свободной экономической зоне не только в неподконтрольных районах, а и в целом в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Кравчук заявил о готовности наладить связь с ОРДЛО.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".