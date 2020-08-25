Празднование Дня Независимости в Украине превращается в печальную констатацию утраченных надежд

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил директор Социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко, сообщает Politeka.

Комментрируя официальное празднование Дня Независимости в Киеве в этом году, эксперт отметил, что эстетики в мероприятии было гораздо больше, чем политики, а морали – еще меньше.

"Не любит президент Украины Зеленский, ни политики, ни реформы - это тяжелая и неблагодарная работа. Зато ему хорошо удаются массовые шоу и хеппенинги. Пока ему нечем похвастаться - остается только мечтать", – объяснил Виктор Небоженко.

Политолог отмечает, что этим фактом умело воспользовался экс-президент Украины Петр Порошенко, который, приватизировав национал-демократический сектор политики, подбирается к Движению ветеранов.

"Этим умело воспользовался бывший президент-олигарх Порошенко, который уже приватизировал национал-демократический сектор украинской политики, а теперь подбирается к Движению ветеранов. Если так дальше пойдет, то к концу года Порошенко политически станет сильнее Зеленского. А если Порошенко найдет общий язык с Медведчуком и Аваковым, то у Зеленского останется мало шансов спокойно досидеть до конца каденции", – прогнозирует Виктор Небоженко.

Politeka сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о сроках окончания войны на Донбассе. Так, в День Независимости, 24 августа, глава государства заявил, что верит в то, что боевые действия на Донбассе могут закончится уже в этом году.

«Я хочу верить в то, что это произойдет уже в этом году. Я очень хочу верить в это, и я верю. Я очень бы не хотел называть имен, однако, если сравнить нашу нынешнюю команду с прошлой, то так, как хочу я этого, никто даже и близко не хотел», - заявил Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что новый Нормандский саммит может состояться уже в следующем месяце. Об этом он сообщил, комментируя свою встречу с главой МИД Германии Хайко Маасом, которая состоялась в Киеве.

В этом году День независимости Украины впервые был русскоязычным и продвигал "абсолютно московские идеологические нарративы". Такое мнение высказал политический эксперт Андрей Смолий.

"Впервые на День Независимости продвигались абсолютно московские идеологические нарративы, ведь впервые на официальной площадке использовался русский язык. Промосковские "звезды", которые до сих пор активно ротируются в государстве-агрессоре, русскоязычные песни, ставка на азиатское культурное пространство. Вот что было сделано сегодня на мероприятиях власти", - написал Смолий.

Экс-лидер «Тартак» Положинский унизил Зеленского отказом: «Мне это не нужно».

Волонтер жестко отчитала Зеленского за шоу ко Дню независимости: «Поющие трусы».

Разбитная Верка Сердючка с мамой бросились к Зеленскому с кулаками: "Пора в президенты!"